«Аэрофлот» задержал рейс из Новосибирска в Москву по техническим причинам

Авиакомпания «Аэрофлот» отложила рейс из Новосибирска в Москву по технической причине, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Вылета ожидают 126 человек.

Самолет должен был вылететь в 5:50 (1:50 мск). Пассажирам предоставляются напитки и питание, однако в гостиницах размещено только десять пассажиров, остальные находятся в аэропорту Толмачево. «По данным авиакомпании, заселение пассажиров не осуществлено ввиду отсутствия свободных мест в ближайших гостиницах»,— говорится в сообщении ведомства. Прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров задержанного рейса.

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