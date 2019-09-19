Член УИК обжаловал штраф за агитацию против «Единой России»

Активист Набережных Челнов Раушан Валиуллин, который 8 сентября работал членом участковой избирательной комиссии (УИК) с правом совещательного голоса, обжаловал решение мирового суда, который назначил ему 1 тыс. руб. штрафа за незаконную агитацию. Напомним, незаконной агитацией суд пост с зачеркнутым логотипом «Единой России», который появился в сообществе «Челны вкурсе» соцсети «Вконтакте». Запись была опубликована в день выборов.

Господин Валиуллин в своей жалобе в городской суд, указал, что мировой судья во время процесса отказался вызвать председателя ТИКа Комсомольского района Набережных Челнов Фарита Залакаева, который составил на активиста протокола, а также представителя ООО «Вконтакте». Раушан Валиуллин утверждает, что сообщение публиковали администраторы группы, а сам он весь находился в УИК. Кроме того, по его словам, материалы дела не содержат экспертизы, которая признавала бы «спорную публикацию» агитационным материалом.

Автор жалобы напомнил, что в 2020 году пройдут выборы президента Татарстана и депутатов горсовета Набережных Челнов. Он считает, что привлечение его к ответственности по ст. 5.10 КоАП продиктовано желанием отстранить его от контроля за предстоящими выборами.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”