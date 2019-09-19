Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко

Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) отсчитывает свою историю с декабря 1918 года, с момента образования Оперной студии Большого театра под руководством Станиславского. В 1919 году Немирович-Данченко открыл Музыкальную студию при Московском художественном театре. В 1926 году обе студии получили статус государственных театров. В 1939 году в Музыкальную студию Немировича-Данченко полным составом вошел Московский художественный балет Викторины Кригер, основанный в 1929 году и регулярно сотрудничавший с Музыкальной студией.

В окончательном виде МАМТ сформировался в 1941-м после объединения под руководством Немировича-Данченко его собственной Музыкальной студии и Оперной студии Станиславского.

МАМТ — муниципальный театр, находится в ведении департамента культуры правительства Москвы. С 1991 года его бессменным главным режиссером является Александр Титель. В 1995–2013 годах директором МАМТ работал Владимир Урин, нынешний генеральный директор Большого театра.

С 2016 года директором театра является Антон Гетьман, сменивший на этом посту Ару Карапетяна. Художественным руководителем балета при нем стал французский хореограф Лоран Илер.