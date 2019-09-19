Гетьман Антон Александрович

Родился в 1964 году в Ленинграде. В 1989 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино. В 1992 году получил магистерскую и докторскую степени в Университете штата Калифорния в Сан-Диего по специальности «менеджмент в сфере искусства».

С 1992 по 1995 год — директор Драматического театра на Литейном. С 1995 по 2002 год — директор Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича и одновременно (с 2000 по 2002 год) исполнительный директор театрального Центра имени Мейерхольда (ЦИМ) в Москве.

В 2002–2016 годах работал заместителем генерального директора Большого театра.

В 2016 году назначен генеральным директором Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. 1 июля 2019 года его истекший трехлетний контракт был продлен еще на один год.