Курс доллара. Прогноз на 19–20 сентября

Михаил Поддубский, главный аналитик Если ФРС не оправдает надежд участников рынка, давление на валюты развивающихся стран может возобновиться События текущей недели являются очередным подтверждением того, что для краткосрочных перспектив рубля на данный момент большую значимость представляет общее отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, нежели динамика нефтяных котировок. В контексте этого крайне важным будет сегодняшнее объявление итогов заседания Федрезерва. Смягчение риторики регулятора даст шанс на возвращение пары доллар/рубль в район 63–64 руб./$, однако, если ФРС не оправдает надежд участников рынка, давление на валюты развивающихся стран может возобновиться.

Константин Кочергин, директор казначейства Интрига заключается в том, заявит ли регулятор о возобновлении программы количественного смягчения или нет Главным событием недели станет решение ФРС США по процентной ставке, которое состоится в среду. С высокой долей вероятности ставка будет снижена на 25 б. п. с осторожной риторикой регулятора. Это может привести к небольшой коррекции на финансовых рынках, которая будет отыгрываться участниками рынка в четверг. Интрига заключается в том, заявит ли регулятор о возобновлении программы количественного смягчения или нет. Возобновление данной программы повысит уровень долларовой ликвидности в экономике и тем самым в среднесрочной перспективе будет стимулировать к росту финансовые рынки. Из важных отчетов до конца недели будет представлен ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии и индексы деловой активности в производственном секторе еврозоны и сфере услуг.