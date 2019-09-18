Курс доллара. Прогноз на 19–20 сентября

Российский рубль незначительно укрепил позиции против ведущих мировых валют. По итогам торгов среды курс доллара на Московской бирже составил 64,25 руб./$, что всего на 9 коп. ниже значений закрытия пятницы. Однако даже такого изменения оказалось достаточно, чтобы рубль выглядел лучше других валют развивающихся стран, которые снижались на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Поддержку российской валюте оказали цены на нефть, которые выросли с начала недели более чем на 6%.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|63.70-65.00
|Банк "Открытие"
|63.50-64.00
|ПСБ
|63.50-65.00
|"БКС Премьер"
|63.70-65.50
|СМП Банк
|64.00-65.75
|Консенсус-прогноз *
|64.37
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Михаил Поддубский, главный аналитик
Если ФРС не оправдает надежд участников рынка, давление на валюты развивающихся стран может возобновиться
События текущей недели являются очередным подтверждением того, что для краткосрочных перспектив рубля на данный момент большую значимость представляет общее отношение глобальных инвесторов ко всей группе валют развивающихся стран, нежели динамика нефтяных котировок. В контексте этого крайне важным будет сегодняшнее объявление итогов заседания Федрезерва. Смягчение риторики регулятора даст шанс на возвращение пары доллар/рубль в район 63–64 руб./$, однако, если ФРС не оправдает надежд участников рынка, давление на валюты развивающихся стран может возобновиться.
Константин Кочергин, директор казначейства
Интрига заключается в том, заявит ли регулятор о возобновлении программы количественного смягчения или нет
Главным событием недели станет решение ФРС США по процентной ставке, которое состоится в среду. С высокой долей вероятности ставка будет снижена на 25 б. п. с осторожной риторикой регулятора. Это может привести к небольшой коррекции на финансовых рынках, которая будет отыгрываться участниками рынка в четверг. Интрига заключается в том, заявит ли регулятор о возобновлении программы количественного смягчения или нет. Возобновление данной программы повысит уровень долларовой ликвидности в экономике и тем самым в среднесрочной перспективе будет стимулировать к росту финансовые рынки. Из важных отчетов до конца недели будет представлен ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии и индексы деловой активности в производственном секторе еврозоны и сфере услуг.
Антон Покатович, главный аналитик
Прогнозируем на ближайшие дни движение курса рубля в диапазоне 63,5–65 руб./$
Наблюдаемое сейчас умеренное ослабление рубля до уровней 64,2–64,4 руб./$, на наш взгляд, имеет характер возвращения курса к более «рациональным» уровням на фоне выхода из настроений инвесторов чрезмерно оптимистичных ожиданий. Во-первых, мы видим, что нефть снова скорректировалась в диапазон $64–65 на фоне заявлений Саудовской Аравии о том, что восстановление поврежденной нефтяной инфраструктуры может быть реализовано в короткие сроки. Во-вторых, в условиях роста тревожности, в том числе за счет фактора Ближнего Востока, рыночные ожидания по риторике ФРС несколько сдвинулись в сторону опасений того, что тональность американского регулятора будет несколько жестче. Прогнозируем на ближайшие дни движение курса рубля в диапазоне 63,5–65 руб./$.
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