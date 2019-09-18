Facebook представила устройство для видеочатов с подключением к телевизору

Во вторник Facebook представила новый гаджет — Portal TV, устройство для видеочатов, подключаемое к телевизору. Продажи Portal TV начнутся 5 ноября, стоить он будет $149. Устройство оснащено голосовым помощником Amazon Alexa и «умной» камерой, которая будет концентрироваться на людях, если они двигаются по комнате.

Portal TV предназначен для видеозвонков в Facebook Messenger и WhatsApp, но его также можно будет использовать для просмотра стримингового видео и прослушивания музыки. Facebook договорилась с Amazon Prime, CBS All, Spotify и рядом других сервисов. Правда, ряд крупных видеосервисов, в том числе Netflix и Disney+, который скоро будет запущен, не стали сотрудничать с сервисом, по крайней мере пока. В связи с возможностью подключения к стриминговым видеосервисам Portal TV отчасти конкурирует с запущенными ранее гаджетами для просмотра потокового видео, например Roku, Fire Stick, выпущенным Amazon, и Chromecast от Google.

Также во вторник Facebook представила обновленные версии «умных» экранов Portal, которые впервые были представлены в октябре прошлого года. Сейчас помимо Portal TV выпущены два варианта — Portal Mini и Portal.

Яна Рождественская