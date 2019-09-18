На КАД перекроют съезд на развязке с Дачным проспектом

В связи с производством работ по устранению колейности на транспортной развязке КАД в районе пересечения с ЗСД и Дачным проспектом (72 км внутреннего кольца и 69 км внешнего кольца) на срок с 23:00 18 сентября до 06:00 19 сентября и с 23:00 19 сентября до 06:00 20 сентября для автомобилистов полностью перекроют съезд №5 — на Дачный проспект в направлении станции метро «Проспект Ветеранов».

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной организации дорожного движения.

Ранее “Ъ-СПб” писал о полном перекрытии двух съездов на развязке КАД с Выборгским шоссе.