В Петербурге демонтировали очередные незаконные летние кафе

В ходе очередного рейда по выявлению самовольно занятых участков, находящихся в собственности Петербурга, сотрудники городского комитета по контролю за имуществом демонтировали незаконную террасу летнего кафе, расположенную по адресу: Малая Морская улица, д. 18.

Как сообщили в ККИ, пользователь, которым являлось ООО «Карибские острова», в отсутствие правоустанавливающих документов разместил сезонный объект общественного питания на земельном участке из состава земель, госсобственность в отношении которых не разграничена, не прошедших государственный кадастровый учет, не включенный в схему НТО. Предпринимателям было вручено уведомление о добровольном освобождении участка, однако в указанный срок этого сделано не было, после чего был инициирован принудительный демонтаж.

Кроме этого, аналогичные нарушения были также выявлены со стороны ООО «Балт-триумф», незаконно разместившего летнее кафе на улице Грибакиных д.27/6, компании «Чайный дом» — на улице Рубинштейна, д.24 и ООО «Котлета», самовольно занявшего территорию на Малом проспекте П.С., д. 66/32. Все вышеперечисленные незаконно занятые земельные участки были освобождены.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на прошлой неделе ККИ демонтировал очередные незаконные кафе в Петроградском, Центральном и Невском районах Петербурга.