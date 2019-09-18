Возле Таврического дворца задержан активист с плакатом

У Таврического дворца, где в эти минуты проходит торжественный прием в честь вступления в должность избранного губернатора Петербурга Александра Беглова, задержали активиста с плакатом, на котором было написано «Фальсификат». По данным «ОВД-Инфо», пикетчика зовут Семен Ткачук, ранее он уже задерживался на митинге за честные выборы.

Задержание активиста состоялось менее чем через минуту после начала пикетирования. В настоящий момент его предположительно везут в 76-е отделение полиции.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в среду, 18 сентября, в Мариинском дворце состоялась церемония инаугурации Александра Беглова.