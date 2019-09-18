Возле станции метро «Рязанский проспект» в результате стрельбы погиб полицейский

В Москве во время задержания полицейского произошла стрельба, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве. В результате инцидента у метро «Рязанский проспект» один полицейский погиб, еще один был ранен.

Источник ТАСС рассказал, что стрелявший »подозревался в попытке получить взятку в две тыс. руб. у человека, у которого отсутствовали документы». В пресс-службе МВД сказали агентству, что ведомство намерено «дать оценку действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-разыскные мероприятия в отношении подозреваемого».

Позднее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). «Подозреваемый задержан и будет доставлен в следственное подразделение для допроса»,— сообщили в СКР.