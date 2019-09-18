19 сентября, четверг
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Вооруженный мужчина пригрозил взорвать мост в Киеве

В центре Киева вооруженный мужчина после нескольких выстрелов в воздух пригрозил взорвать мост, говорится в сообщении на сайте Национальной полиции страны. В городе объявлена спецоперация.

«Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовка к террористическому акту»,— сообщил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.

Движение автомобилей и поездов метро по мосту перекрыто. По информации Киевского метрополитена, поступил анонимный звонок о минировании красной ветки метро, поезда не ездят от станции Днепр до Лесной.

Мужчина был задержан, взрывчатки при нем обнаружено не было, сообщают украинские СМИ.

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