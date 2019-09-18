Во всех городах и районах Удмуртии стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон начался во всех районах и городах Удмуртии. Об этом написал министр строительства республики Дмитрий Сурнин на своей странице в Facebook.

«Сегодня уже смело можно сказать, что во всех городах и районах Удмуртии стартовал отопительный период. Первыми начали подавать тепло на соцобъекты и в жилые дома Ижевск и Воткинский район. В Ижевске тепло пришло в 176 детских садов, 65 школ, 29 больниц и 26 многоквартирных домов. В Глазове все соцобъекты и дома уже отапливаются. В соцсетях и в СМИ высказывались опасения по запуску тепла в Сарапуле. Ситуация на сегодняшний день в городе такая: запуск тепла осуществлён на 71,4%. Тепло получили 18 школ, 27 детских садов, 12 больниц и 247 домов. В Воткинске к запуску тепла приступили сегодня»,— отметил министр.

Напомним, что ранее прокуратура Удмуртии обнаружила признаки злоупотребления полномочиями ООО «Губахинская энергетическая компания», что привело к «угрозе срыва предстоящего отопительного сезона в Сарапуле». В надзорном ведомстве считают, что компания по своему усмотрению распорядилась средствами потребителей, допустив при этом образование долга за газ на сумму свыше 100 млн руб.