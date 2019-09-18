19 сентября, четверг
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Во всех городах и районах Удмуртии стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон начался во всех районах и городах Удмуртии. Об этом написал министр строительства республики Дмитрий Сурнин на своей странице в Facebook.

«Сегодня уже смело можно сказать, что во всех городах и районах Удмуртии стартовал отопительный период. Первыми начали подавать тепло на соцобъекты и в жилые дома Ижевск и Воткинский район. В Ижевске тепло пришло в 176 детских садов, 65 школ, 29 больниц и 26 многоквартирных домов. В Глазове все соцобъекты и дома уже отапливаются. В соцсетях и в СМИ высказывались опасения по запуску тепла в Сарапуле. Ситуация на сегодняшний день в городе такая: запуск тепла осуществлён на 71,4%. Тепло получили 18 школ, 27 детских садов, 12 больниц и 247 домов. В Воткинске к запуску тепла приступили сегодня»,— отметил министр.

Напомним, что ранее прокуратура Удмуртии обнаружила признаки злоупотребления полномочиями ООО «Губахинская энергетическая компания», что привело к «угрозе срыва предстоящего отопительного сезона в Сарапуле». В надзорном ведомстве считают, что компания по своему усмотрению распорядилась средствами потребителей, допустив при этом образование долга за газ на сумму свыше 100 млн руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компаний

Мероприятия

Партнерский проект

Мероприятия

мы в социальных сетях

Профиль пользователя