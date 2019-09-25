Эксперименты по скрещиванию

Первая попытка скрестить люкс и масс-маркет обернулась оглушительным провалом. В 1983 году американский дизайнер Рой Холстон выпустил совместную коллекцию с массовым брендом J.C. Penney — Halston III. Смелый эксперимент не понравился модным бутикам, многие из них разорвали отношения с Холстоном. Закончилось все тем, что всего через год дизайнер потерял права на собственный бренд.

Вторая заметная коллаборация случилась лишь 20 лет спустя. В 2002 году американский кутюрье Айзек Мизрахи (бренд — Isaac Mizrahi) выпустил коллекцию для недорогого бренда Target. В 1980-х Мизрахи был очень популярен, его вещи продавались в люксовых бутиках уровня нью-йоркского магазина Bergdorf Goodman за $20 тыс. В конце 90-х бренд испытывал финансовые сложности. Поэтому и пошел на беспрецедентный шаг, выпустив коллекцию Isaac Mizrahi for Target, в которую вошли достаточно бюджетные вещи (от хлопковых свитеров за $10 до свадебных платьев за $175). Коллекция принесла $300 млн, и Мизрахи смог выровнять бизнес.