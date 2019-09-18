Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о ценах на коммерческие помещения.

Есть на рынке прогноз, что в ближайшие пару лет рынок услуг Новой Москвы достигнет 95 млрд руб. в год. И способствовать этому будет стремительное увеличение количества жителей региона. Аналитики риэлтерской компании «Метриум» проанализировали предлагающуюся недвижимость для бизнеса в новых жилых комплексах локации и сделали вывод, что, с учетом перспектив этих территорий, цены на коммерческие объекты здесь пока недооценены. И это дает инвесторам запас времени для реализации наиболее эффективных капиталовложений.

Перспективы активного роста спроса в сфере торговли и услуг в Новой Москве привлекают сюда малый и средний бизнес, в отличие от всей страны в целом, где фиксируется понижение спроса на объекты стрит-ритейла. К примеру, только в новых проектах застройки в Троицком и Ново-Московском административных округах количество запросов на коммерческие помещения выросло в 1,5 раза за последний год.

Кроме высокого потенциала присоединенных территорий в части роста спроса, у Новой Москвы есть еще одно значительное преимущество: для бизнеса это возможность выхода на новый рынок, где конкуренция пока существенно ниже прогнозируемого уровня. В то же время есть широкие возможности для формирования собственной клиентской аудитории.

По подсчетам брокеров, в современных готовых и строящихся комплексах Новой Москвы сейчас на продажу выставлены около 450 коммерческих помещений. Все они расположены в 11 жилых проектах. Самые доступные по цене объекты — это варианты площадью в 20 кв. м в районе новой станции «Коммунарка». А самые высокие цены отмечены в жилом комплексе неподалеку от станции метро «Бунинская аллея»: просторное помещение площадью 1250 кв. м. оценивается в 112 млн руб.