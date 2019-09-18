«Справедливая Россия» сообщила об избрании 107 своих муниципальных депутатов в Петербурге

По предварительным итогам муниципальных выборов в Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Еще около 35 мандатов партия недосчиталась в результате массовых нарушений и фальсификаций на выборах, включая необоснованный пересчет голосов, махинаций с надомным голосованием и так далее. С таким заявлением в среду, 18 сентября, выступили представители фракции «эсэров» в Законодательном собрании Петербурга.

В заявлении подчеркивается, что в «СР» «крайне обеспокоены ситуацией, в которой ради достижения желаемого результата применяются незаконные методы». Случаи пересчета голосов в некоторых ИКМО, где победили оппозиционные кандидаты, названы «абсолютно недопустимыми». Также в партии резко осуждают «умышленное затягивание утверждения результатов выборов».

«Все вышеизложенное вкупе с многочисленными нарушениями ИКМО избирательного законодательства при назначении выборов и регистрации кандидатов заставляет усомниться в легитимности проведенных в единый день голосования, 8 сентября 2019 года, выборах в муниципальные советы Санкт-Петербурга»,— резюмируют «эсэры».

В числе выдвинутых ими требований — срочное подведение итогов голосования во всех муниципальных образованиях города, отмены результатов выборов в МО «Озеро Долгое», «Юнтолово», «Коломяги», «Черная Речка», «Пискаревка», «Московская застава», МО № 15 «Сосновское», отстранения от занимаемых должностей лиц, прямо или косвенно способствовавших нарушению избирательного законодательства, проведение расследования и привлечение к ответственности сотрудников правоохранительных органов, которые своим бездействием или действиями способствовали нарушению избирательного законодательства, а также применение уголовного законодательства к лицам, ответственным за фальсификацию выборов.

Напомним, ранее о поданных судебных исках с оспариванием результатов муниципальных выборов в некоторых МО Петербурга сообщили в региональном отделении партии «Яблоко».