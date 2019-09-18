НАК сообщил о задержании в Дагестане готовившего теракт сторонника ИГ

Сотрудники ФСБ задержали в Тарумовском районе Дагестана сторонника международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ), который, по данным силовиков, готовил теракт.

По сообщению информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), сторонник ИГ (2000 года рождения) был задержан в среду в ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории лесного массива в тот момент, когда он собирался изъять из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

«Установлено, что с августа 2019 года он является сторонником ИГИЛ и планировал осуществить террористический акт в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти»,— говорится в сообщении НАК.

Юлия Рыбина, Махачкала