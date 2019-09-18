Участок Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге спроектирует «Ленметрогипротранс»

Участок Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро в Петербурге спроектирует «Ленметрогипротранс» за 743 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Начальная цена закупки составляла 990,1 млн руб.

На право выполнять работы претендовала московский «Метрогипротранс», однако эта заявка была признана не соответствующей условиям конкурса.

Победителю тендера предстоит спроектировать участок линии от станции «Брестская» до станции «Сосновая Поляна», включая станции «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе».