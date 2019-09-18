Работа курского свинокомплекса приостановлена на месяц из-за угрозы заболеваний

По итогам внеплановой проверки расположенного в Фатежском районе Курской области свиноводческого предприятия ООО «Престиж» была приостановлена деятельность комплекса. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Как пояснили в ведомстве, инспекторы выявили нарушения ветеринарных правил содержания свиней «в целях их воспроизводства, выращивания и реализации». В частности, «не было исключено» пересечение дорог, по которым возили животных и кормов, а также навоз и трупы свиней. Кроме того, в помещениях отъема, доращивания и откорма не было санитарных станков для изоляции и лечения больных животных и не соблюдались сроки диагностических исследований и профилактических мероприятий. «Выявленные нарушения могли повлечь за собой вспышки и распространение опасных заболеваний»,– отметили в управлении. Фатежский райсуд по иску управления на 30 суток приостановил деятельность комплекса в части ввоза, вывоза и реализации животных сроком.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Престиж» зарегистрировано в Курской области в марте 2005 года. Уставный капитал – 10 тыс. руб. По итогам 2017 года выручка предприятия составила 87,8 млн руб., чистая прибыль – 31,7 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. Директором является Геннадий Галкин. Владелец 81% – Григол Рухадзе. Он же контролирует 74% ООО «Гранит», которому принадлежит еще 19% «Престижа». Остальные 26% «Гранита» в собственности Сергея Шубина.

О том, где в регионе вспыхнула АЧС, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Агропромкомплектация" очищает свиней».

Владимир Зоркий