В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Гидрометцентр объявил в Татарстане штормовое предупреждение, говорится в сообщении ведомства.

По прогнозам синоптиков, ночью и днем 19 сентября в республике ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, град и очень сильный ветер 15-20 м/с, местами возможны порывы до 22-27 м/с. Температура воздуха составит +3-8 °C ночью и +10-15 °C днем.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Татарстане похолодает до +1 °C, а погода будет формироваться под влиянием серии глубоких северо-атлантических циклонов.

"Ъ-Казань"