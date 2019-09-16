В Татарстане похолодает до 1 градуса

Похолодание до +1°C ожидается на этой неделе в Татарстане, говорится в сообщении Гидрометцентра. По данным синоптиков, накануне в Татарстан пришла настоящая осень, а на протяжении всей этой недели погода будут формироваться под влиянием серии глубоких северо-атлантических циклонов.

В частности, 17-19 сентября погода будет облачной и дождливой. Кроме того, ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15-18 м/с. Столбики термометров ночью сначала опустятся до +5-10°C, а затем до +3-8°C. Днем потеплеет до 18°C.

20-21 сентября, по прогнозам синоптиков, Татарстан будет в тыловой части циклона с северо-западными воздушными потоками. В связи с этим прогнозируется дождливая и холодная погода. Ночью температура воздуха опустится до +1°C, днем ожидается не выше +13°C.

"Ъ-Казань"