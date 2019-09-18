Владимир Путин приедет в Ижевск 19 сентября

Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Ижевск 19 сентября в День оружейника. Он примет участие в пленарном заседании второго Всероссийского форума оружейников и посетит юношеский технопарк «Калашников», сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Путин также проведет заседание военно-промышленной комиссии, по итогам которой планируется подписание контрактов между Минобороны РФ и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии.

Напомним, что С 18 по 21 сентября в Ижевске пройдут мероприятия в рамках празднования Дня оружейника. В этом году праздник посвятили 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашников