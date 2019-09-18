Экс-замглавы «МРСК Северо-Запада» приговорен к шести годам колонии

Сыктывкарский городской суд огласил приговор в отношении бывшего заместителя руководителя ПАО «МРСК Северо-Запада» Павла Ширяева. Он обвинялся по ч.5,6 ст.290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах). Суд признал Ширяева виновным и назначил ему наказание в виде шести лет заключения в колонии и штрафа в размере 30 млн рублей.

Кроме того, суд лишил Ширяева возможности в течение трех лет занимать должности на госслужбе, сообщает «Интерфакс». Приговор в силу пока не вступил.

В 2014-2018 годах Ширяев и его руководитель — экс-гендиректор «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин — получили от представителей бизнеса «откаты» на общую сумму более 70 млн рублей за содействие в принятии работ. Часть полученных преступным путем денежных средств была легализована.