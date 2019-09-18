Совет да любовь

Вчера, 17 сентября, в Санкт-Петербурге состоялась свадьба режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Под впечатлением от роскошного платья невесты, появившегося сегодня в сети, «Коммерсант Стиль» собрал лучшие кольца для помолвки, достойные той самой желанной и единственной, которой мечтает однажды стать каждая женщина. А заодно составил несколько советов, как его выбирать.



Главное правило, которому стоит следовать при выборе кольца: оно должно подходить конкретной женщине, то есть хорошо сидеть и украшать руку. Для понимания, что именно нужно и нравится, придется перепробовать все возможные стили колец, формы, размеры и цвета камней, но оно того стоит.

Обычно уже на первой примерке становится очевидным: то, что выигрышно смотрится на одной женщине, не всегда подходит другой. Нужно принимать во внимание не только размер кольца, но и форму, длину пальцев, общие пропорции ладони и даже манеру жестикуляции.

Важно также учитывать предпочтительный стиль маникюра, длину и форму ногтей, так как длинные ногти визуально удлиняют пальцы, а с короткими рука выглядит более аккуратной. Не стоит бояться спросить совета у продавца в бутике или ювелира — их «насмотренность» и опыт общения с самыми разными клиентами могут оказаться действительно полезными, особенно если выбор кольца происходит в первый раз. Но, конечно, самое важное угадать с размером, так как в узком, впившемся в палец кольце привлекательного мало, так же, как и в том, что оно постоянно норовит соскользнуть.

Если пальцы короткие, стоит остановить выбор на кольцах с камнями вытянутых форм, например огранок «овал», «маркиза» или «груша».

Messika, кольцо Concorde Fly, белое золото, желтый бриллиант огранки «груша», белые бриллианты Фото: Архив пресс-службы

Из этих трех грушевидная форма камней подходит почти всем, тогда как овальная довольно специфична. Визуально удлинить пальцы поможет также тонкая основа самого кольца. Счастливым обладательницам длинных пальцев будет интересно попробовать кольца нестандартного дизайна, например с геометрическими мотивами или обвивающиеся вокруг пальца. Но гарантированно хорошо на такой руке будут смотреться широкие кольца с камнями огранки «принцесса» или «бриллиант».

Особого внимания заслуживают тонкие пальцы — им подойдут тонкие кольца с небольшими камнями.

Cartier, кольцо, белое золото, рубин огранки «подушка», бриллианты Фото: Архив пресс-службы

А обладательницам широких пальцев стоит избегать маленьких камней, на них гораздо лучше будут смотреться те, что полностью закрывают ширину пальца. К слову, асимметричный дизайн и огранка «изумруд» делают пальцы визуально тоньше. И если огранки «сердце» и «принцесса» будут идеально смотреться на маленькой ручке, то, если ладонь крупная, стоит избегать чересчур изящных и тонких колец. Но если все же тонкое кольцо для помолвки запало в душу навсегда, выйти из положения можно, совместив его впоследствии с более широким обручальным. В этом отношении обладательницам крупных ладоней не стоит стесняться выбирать в качестве помолвочного кольца крупное коктейльное — мало на ком еще они будут выглядеть столь уместно в любой ситуации.

Екатерина Зиборова