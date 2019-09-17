Не кольцами едиными

В минувшую пятницу, 13 сентября, состоялось одно из самых ожидаемых светских событий осени — свадьба режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак. Каждая деталь мероприятия активно обсуждалась прессой, в том числе наряды невесты. Платьев было два, фата — одна, а сколько было украшений на невесте — сосчитать сложно. Точно известно, что молодожены обменялись одинаковыми браслетами и кольцами, а на запястье невесты весь вечер красовался жемчужный браслет. «Коммерсант Стиль» нашел тот самый, что был на Ксении, и еще несколько похожих, способных украсить любое торжество.