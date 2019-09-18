Погорельцы на Тамани получат деньги на приобретение нового жилья

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил краевому министерству ГО и ЧС проработать вопрос о выделении средств на покупку нового жилья жителям Таманского сельского поселения, где 9 сентября в результате пожара 37 человек лишись крыши над головой и имущества. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время проверяются списки пострадавших, после чего муниципальные власти начнут принимать от граждан заявления на получение соответствующих выплат.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, пожар на Тамани начался из-за возгорания стерни. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду, из-за чего пламя перекинулось на дома. Огонь погубил шесть жилых домов, несколько хозпостроек и домашнюю скотину. Пострадал 61 человек. 29 человек поселили в гостиницу «Уют» — остальные разъехались по родственникам.

Глава Темрюкского района подписал распоряжение о введении ЧС в границах Таманского сельского поселения.

По данным краевой администрации, пока у жителей не появится новое жилье, они будут оставаться в пункте временного размещения. Проживание и питание для людей бесплатное. Из бюджета района им выделено по 10 тыс. руб. единовременной материальной помощи, при полной утрате имущества – 100 тыс. руб. По факту возгорания проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Дмитрий Михеенко