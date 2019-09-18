Денис Паслер официально вступил в должность губернатора Оренбургской области

Денис Паслер, победивший на выборах губернатора Оренбургской области, официально вступил в должность. Церемония, на которой новый глава региона принес присягу, состоялась в среду, 18 сентября, сообщает пресс-служба облправительства.

Глава региона поблагодарил всех за поддержку на выборах и доверие, заявив о желании развивать регион. «У нас амбициозная цель – сохранение статуса опорного края. Поэтому признателен всем, кто создавал основу будущих масштабных преобразований в Оренбуржье» – цитирует господина Паслера пресс-служба областного правительства. Губернатор также отметил, что вступление в должность является началом большого пути, в регионе предстоит модернизация всех сфер жизни.

Глава региона сообщил, что важным направлением работы является обратная связь с населением.

Денис Паслер одержал победу на губернаторских выборах, которые состоялись 8 сентября 2019 года. Представитель «Единой России» набрал 65,94% голосов при явке 39,55%.

Андрей Сазонов