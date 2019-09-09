Денис Паслер побеждает на губернаторских выборах в Оренбуржье Врио губернатора набрал почти две трети голосов

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер («Единая Россия») набирает 65,94% голосов (406,1 тыс. избирателей). О предварительных итогах голосования сообщает пресс-служба регионального избиркома.

На втором месте идет представитель КПРФ Максим Амелин с 23,72% голосов. Анатолия Кобзева (Коммунистическая партия социальной справедливости) поддержали 3,62% избирателей. Выдвиженец «Демократической партии России» Константин Горячев набрал 2,53% голосов. За представителя «Справедливой России» Сергея Яцыну отдали голосов 2,26% человек, пришедших на выборы.

Всего в голосовании приняли участие 615,9 тыс. человек. Явка по области составила 39,55%. По данным регионального избиркома, жалоб и заявлений, касающихся нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на результаты волеизъявления избирателей, не поступало.

Андрей Сазонов