Elysium — храм-отель на Пафосе

В историческом центре кипрского города Пафос, недалеко от живописной городской гавани и рядом с археологическим памятником «Гробницы царей» находится пятизвездный отель класса люкс Elysium.

Город Пафос расположен на юго-западном побережье Кипра, являющегося третьим по величине островом Средиземного моря. И сам Кипр в целом, и в частности Пафос, включенный в перечень объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО, являются излюбленным местом для отдыха туристов со всего мира в течение всего года.

Прямо в историческом центре Пафоса, буквально окруженном со всех сторон достопримечательностями и раскопками, расположен популярный на Кипре пятизвездный отель Elysium. Отель входит в группу Stademos Hotels plc, в которой кроме него также пятизвездочные отели Mediterranean Beach Hotel и новый, открывшийся в мае этого года, пятизвездный отель AMARA, расположенные в Лимассоле.

Храм и его мезонеты

Сами владельцы и сотрудники отеля часто называют Elysium «храмом для тела и души» — в том числе потому, что на его территории находится спа-центр мирового уровня с привлекательным названием Opium Health Spa. Кроме того, уютная территория отеля, вид из каждого номера на Средиземное море и собственный пляж делают это отличным местом для отдыха самых требовательных туристов.

Одна из особенностей отеля — широкая возможность выбора размещения в зависимости от «жанра» путешествия — например, семейного или романтического. А выбор действительно велик: от номеров категории полулюкс и люкс с радующим слух именами «Артемида», «Талия» или «Королева Вереникис», а также королевских студий — до кипрских мезонетов и королевских вилл с садом и частными бассейнами.

Под красивым словом «мезонеты» скрываются семейные номера с двухуровневыми гостиными, из которых ведет лестница на антресоль, где расположена спальня. В мезонетах, согласно традициям местной архитектуры, сделана терракотовая крыша в рустикальном стиле, а в самом помещении в отделке потолков используются дерево и бамбук.

Похудеть не удастся

Одна из важных опций на отдыхе — это возможность вкусно и разнообразно поесть. Здесь выбор даже избыточно велик. В нижнем лобби отеля находится ресторан Lemonia Piazza, где можно попробовать блюда со всего мира. На террасе расположился ресторан Epirean, где обычно и проводят вечера за ужином постояльцы отеля. Еще есть специализирующийся на итальянской кухне Ristorante Bacco, ресторан O’SHIN для ценителей паназиатской кухни, а также расположенный в двух шагах от кромки моря ресторан Mediterraneo, где подают блюда кипрской и средиземноморской кухни. И это не считая нескольких баров, в числе которых бар у бассейна Mare Nostrum, где можно выпить коктейль или слегка перекусить, не вылезая из воды.

Не пляжем единым

Посещать исторические достопримечательности Пафоса, которые достались острову от величайших цивилизаций древности, можно начинать не отходя далеко от отеля.

В пешей доступности расположены знаменитые «Гробницы царей». Это подземный некрополь, вырезанный из скальной породы, где до III века хоронили аристократов и высших должностных лиц, а также древние склепы, украшенные колоннами и фресками и выполненные в стиле полноценных жилых домов.

Обязательно надо съездить и увидеть своими глазами античный амфитеатр II века Одеон, который был обнаружен во время раскопок сравнительно недавно, в 1973 году. Он очень хорошо сохранился после сильных землетрясений, так как практически полностью вырезан из монолитной скалы. Если встать в центре сцены в определенное место, голос будет многократно усиливаться благодаря отражению от каменных стен амфитеатра.

Также среди местных достопримечательностей — археологический парк Пафоса, где расположены остатки античного города Неа-Пафоса и средневекового форта Саранта Колонес, возведенного в VII столетии для защиты города от арабских завоевателей. Также знамениты монастырь Святого Неофита и монастырь Хрисороятисса, главной реликвией которого является древняя икона Богородицы, которую отшельник Игнатий, основавший эту мужскую обитель в XII веке, согласно легенде, чудесным образом поймал в свою рыбацкую сеть в Средиземном море.

И, конечно, никак нельзя пропустить посещение пляжа у скалы Петра-ту-Ромиу, которая больше известна как скала Афродиты. Согласно легенде, именно в этом месте вышла на свет из пены морской греческая богиня красоты. И судя по всему, Афродита прекрасно понимала, куда надо выйти из пены, чтобы навсегда сохранить молодость, привлекательность и прекрасное настроение. Как это делают те, кто побывал и отдохнул на Кипре.

Петр Алексеев