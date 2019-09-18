26–27 сентября в Санкт-Петербурге пройдет форум GIS Days

Конференции объединяют ключевых экспертов, регуляторов, специалистов-практиков, а также производителей средств защиты информации. Кроме того, к участию приглашаются представители заказчиков, которые поделятся своим опытом.



Ключевая тема этого года — «Современные тенденции в области кибербезопасности». В рамках этой темы будут проведены технические сессии «Новинки в области информационной безопасности», «Опыт выполнения требований законодательства в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры», «Информационная безопасность SAP» и «Создание корпоративных центров мониторинга ИБ».

Формат конференции позволит специалистам по информационной безопасности и представителям ведущих предприятий региона обменяться опытом и мнениями в области ИБ как на площадке мероприятия, так и в неформальной обстановке. В этом году организаторы делают упор на разбор реальных кейсов: эксперты, вендоры и представители бизнеса поделятся опытом внедрения проектов и решений.

Место проведения: отель «Park Inn Прибалтийская».