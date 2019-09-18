Петроградский район оставят без семи коммерческих маршрутов из-за транспортной реформы

В рамках реформы наземного пассажирского транспорта в Петроградском районе Петербурга могут исчезнуть сеть коммерческих автобусных маршрута. Вместо них предлагают увеличить число имеющихся социальных автобусов, ввести три новых маршрута, 3 трамвая и троллейбус.

Как сообщает «Фонтанка.ру», на общественных слушаниях было заявлено, что предполагается отменить маршрутные автобусы К-32, К-76, К-120, К-131, К-149, К-175 и К-690.

Напомним, что начало транспортной реформы в Петербурге запланировано на будущий год. Суть реформы заключается в переводе коммерческих маршруток на социальные тарифы и исключение дублирующих друг – друга маршрутов. На днях в Смольном назвали даты проведения общественных слушаний в городских районах. Они пройдут по 27 сентября.