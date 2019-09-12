Обнародован график встреч для обсуждения транспортной реформы в Петербурге

Смольный обнародовал график проведения встреч по обсуждению новой системы работы автобусов в Петербурге. Он опубликован на сайте комитета по транспорту города.

Обсуждения пройдут с 12 по 27 сентября. Первая встреча состоится сегодня в администрации Центрального района.

Напомним, что начало транспортной реформы в Петербурге запланировано на 2020 год. Суть реформы заключается в переводе коммерческих маршруток на социальные тарифы, исключение дублирующих маршрутов и обновление транспортного парка. Последствия реформы до сих пор вызывают полярные мнения у участников рынка, чиновников и экспертов.