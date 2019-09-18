Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен

Утром в среду, 18 сентября, в шотландской больнице скончался бывший полузащитник ФК «Зенит» голландец Фернандо Риксен. Об этом сообщил официальный Twitter петербургского клуба.

Сегодня утром не стало Фернандо Риксена.



«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых. pic.twitter.com/MyFoI6CbEF — ФК «Зенит»?? (@zenit_spb) 18 сентября 2019 г.

Напомним, что 42-летний бывший футболист много лет страдал боковым амиотрофическим склерозом. При этом он неоднократно заявлял, что не намерен подвергать себя процедуре эвтаназии.

В «Зените» Фернандо Риксен выступал с 2006 по 2009 годы. В составе петербургского клуба он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.