18 сентября, среда
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен

Утром в среду, 18 сентября, в шотландской больнице скончался бывший полузащитник ФК «Зенит» голландец Фернандо Риксен. Об этом сообщил официальный Twitter петербургского клуба.

Напомним, что 42-летний бывший футболист много лет страдал боковым амиотрофическим склерозом. При этом он неоднократно заявлял, что не намерен подвергать себя процедуре эвтаназии.

В «Зените» Фернандо Риксен выступал с 2006 по 2009 годы. В составе петербургского клуба он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя