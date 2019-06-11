Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен заявил, что не собирается делать эвтаназию

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» — голландец Фернандо Риксен, уже много лет страдающий боковым амиотрофическим склерозом, заявил, что не намерен подвергать себя процедуре эвтаназии. Об этом со ссылкой на автора биографии игрока, Винсента Де Врея сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам Риксена, он не собирается делать 28 июня «последним днем жизни». «Я буду продолжать бороться. Просто буду делать это без камер»,— подчеркнул экс-футболист, ныне находящийся в шотландской больнице.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на 28 июня Фернандо Риксен наметил проведение своего прощального вечера, который должен состояться в отеле Goglasgow Urban Hotel.

ФК «Зенит» в своем официальном Twitter призвал своего бывшего игрока не сдаваться в борьбе с недугом.