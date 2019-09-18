Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен умер от редкой неизлечимой болезни

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной Нидерландов Фернандо Риксен умер в возрасте 43 лет, сообщает пресс-служба шотландского «Рейнджерс», за который также выступал спортсмен.

«"Рейнджерс" скорбит в связи со смертью бывшего игрока клуба Фернандо Риксена, который скончался сегодня утром после битвы с боковым амиотрофическим склерозом»,— говорится в сообщении пресс-службы клуба. Болезнь была диагностирована у футболиста в 2013 году.

Боковой амиотрофический склероз — редкое неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. Смерть наступает от инфекций дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.

За «Зенит» Риксен выступал с 2006 по 2009 год. В составе санкт-петербургского клуба игрок стал победителем чемпионата России и обладателем Суперкубка России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок UEFA. За сборную Нидерландов он провел 12 матчей.