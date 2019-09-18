Банк «Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok

Банк «Восточный» будет требовать проверки на независимость новой финансовой экспертизы стоимости акций банка, пока что в организации не ознакомились с ней, заявил «Ведомостям» представитель «Восточного». О переоценке спорных акций International Financial Technology Group (IFTG) ранее сообщил “Ъ”.

По его словам, выводы, полученные в ходе экспертизы, противоречат мнению международного аудитора из «большой четверки» и выводам люксембургских юристов. «Для начала банк хочет ознакомиться с доводами, приводимыми для цифры 260 млн руб. (стоимость акций на момент сделки, по данным РБК.— "Ъ"), не говоря уже о 3,8 млрд руб. (если такая оценка есть в природе), и после этого комментировать экспертизу»,— заявил представитель банка.

Как сообщал “Ъ”, Следственный комитет получил новую оценку стоимости акций компании IFTG. Независимая экспертиза показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных банку «Восточный» в счет погашения кредита, составляет не 600 тыс. руб., как утверждали потерпевший по делу и само следствие, а 3,8 млрд руб.

Подробнее о результатах независимой экспертизы — в материале “Ъ” «Невиновность Майкла Калви досчитана».