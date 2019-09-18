На месте подземного пожара в Киселевске просел грунт

Грунт начал проседать вблизи подземного пожара в Киселевске Кемеровской области. По данным главы города Максима Шкарабейникова, это связано с реализацией очередного этапа по устранению подземного нагрева.

«В понедельник специалисты начали подавать воду с глиной в верхние слои почвы. Вода хорошо уходит в почву, в результате грунт по контуру оформленных в понедельник карт просел. Как отмечают специалисты, это очень хороший признак, он говорит о том, что грунт принимает воду, тем самым уплотняясь и перекрывая доступ кислорода»,— написал мэр Киселевска на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным градоначальника, температура почвы снизилась до 21 градуса. «На отдельных участках температура еще продолжает сохраняться, но и в этих местах она не превышает 50 градусов. Напомню, во время замеров, проводимых в летний период самая высокая температура достигала 170 градусов»,— отметил он.

О том, что в Киселевске на месте свалки возник подземный пожар, местные жители сообщили в июне этого года. В июле власти рассказали, что пожар удалось ликвидировать.

Оксана Павлова