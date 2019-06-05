В Киселевске возник подземный пожар

В Киселевске (Кемеровская область) начался подземный пожар. Эту информацию подтвердила «Ъ» пресс-секретарь главы Киселевска Анастасия Тимофеева: «Пожар действительно есть».

И.о. главы города Максим Шкарабейников на своей странице в соцсети сообщил, что еще на прошлой неделе о возгорании на свалке сообщили в пожарную часть жители переулка Малинный. Возгорание было потушено. Однако через несколько дней поступил повторный сигнал. «Во время тушения возгорания пожарные определили, что горение происходит под землей», - сообщил он. По его данным на месте пожара также работала специальная комиссия в которую вошли специалисты администрации округа, угольного разрез а«Вахрушевского поля», Ростехнадзора и закрытой шахты «Киселевская». Был составлен план мероприятий по ликвидации пожара.

В настоящее время на месте эндогенного пожара были начаты работы. Слой земли над местом возгорания снят. По окончании работ специалисты будут вести наблюдение за этим участком, сообщил господин Шкарабейников.

Оксана Павлова