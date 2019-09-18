«КамАЗ» продает билеты на матч со «Спартаком» за 1 тысячу рублей

В Набережных Челнах сегодня начали продажу билетов на игру Кубка России между местным «КамАЗом» и московским «Спартаком». Стоимость одного билета составляет 1 тыс. руб., говорится в сообщении набережночелнинского клуба.

Билеты можно приобрести лишь в кассах стадиона «КамАЗ». Арена вмещает 6,2 тыс. болельщиков. Московский «Спартак» забронировал для своих фанатов 1,2 тыс. билетов. При этом обычные цены билетов на матчи «КамАЗа» составляет около 50-100 руб.

Напомним, что игра пройдет 25 сентября и начнется в 18:30.

Ранее сообщалось, что власти Набережных Челнов приложат все усилия дляпроведения игры между местным «КамАЗом» и московским «Спартаком» в своем городе.

"Ъ-Казань"