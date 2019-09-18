Мэрия Екатеринбурга изымает часть земель вокруг территории снесенной телебашни

Администрация Екатеринбурга изымает часть земель в границах улиц Куйбышева—Розы Люксембург—Декабристов—8 Марта под муниципальные нужды. Соответствующее постановление главы города Александра Высокинского опубликовано на сайте мэрии.

Всего указано десять изымаемых участков, которые сейчас занимают предприятия общепита, торговли, административные и промышленные объекты, а также жилые здания. В частности, речь идет о предприятиях общепита возле цирка, недостроенной гостинице «Дели», екатеринбургском еврейском общинном центре «Синагога», объекте культурного наследия «Дом Рязанова», здании бывшего ресторана «Харбин» и других.

Вновь образуемые земельные участки по документам будут относиться к территории общего пользования. Указанное постановление вносит изменения в постановление прошлого года об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах указанных улиц. Согласно прошлогоднему документу, формировать земельные участки в соответствии с проектом будет АО «Инженерно-строительный центр УГМК». Согласно сопроводительной документации, на месте снесенной бани «Бодрость» на Куйбышева, 42 появится филиал «Сандуновских бань» с автостоянкой. На пересечении улиц Декабристов и Чапаева будет построена гостиница с подземной автостоянкой. Здание, известное как бывший ресторан «Харбин» на улице Куйбышева, 38, значится в проекте как здание общественного назначения. По адресу Куйбышева, 40, где сейчас находится Дом Рязанова и жилое здание, появится образовательное учреждение. Здание, где сейчас располагается Pizza Mia по улице 8 Марта, 43а, планируется реконструировать. По улице Народной воли появится многоуровневая автостоянка, в том числе для автобусов и большегрузного транспорта. Все это планируется реализовать до 2025 года во время или после строительства ледовой арены УГМК.

Комплекс разместится рядом с цирком на месте снесенной в конце марта прошлого года телебашни. Вместимость площадки составит — 15 тыс. зрителей, вместимость парковки — 400 машин. Предполагается, что арена будет приспособлена для 11 видов спорта с учетом требований всех международных федераций: хоккей, фигурное катание, гандбол, мини-футбол, бокс, единоборства. Основным разработчиком концепта стала немецкая компания HPP Architekten. Строительство пообещали начать в сентябре. Ранее строительство оценивалось примерно в €120-140 млн.

Анна Лапина