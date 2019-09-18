Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как с помощью цифровых луков для Instagram бренд решил способствовать «этичному потреблению».

То, что автопроизводители выпускают не только автомобили, но и коллекции одежды, а также аксессуаров, мы давно уже привыкли. Но бренду Infiniti все же удалось по-настоящему удивить. Марка представила лимитированную коллекцию виртуальной одежды для Instagram, презентовав цифровой лук, как логичное продолжение пользовательских трендов с дополненной реальностью, масками в Instagram и Snapchat. Поясная сумка, панама, футуристические солнцезащитные очки — все это представлено в виде стикеров, которые можно найти по специальному запросу в разделе GIF в сторис. Вещи коллекции разработаны так, чтобы пользователь легко мог добавить их на свое фото в нужном ракурсе — смотрятся они очень реалистично.

Для необычной коллекции одежды был создан и необычный лукбук. Бренд провел непростую fashion-съемку: кадры с моделями заранее снимались в городских локациях, а виртуальные вещи добавлялись уже на стадии postproduction. Что тут еще важно: данный проект был запущен, цитирую пресс-релиз, «в поддержку идеи этичного потребления без вреда для экологии». И здесь, если вдуматься, и у автопроизводителей, и у общества открываются широчайшие возможности для сотрудничества во благо сохранения окружающей среды.

Предположим, вы хотите купить себе за миллион евро Bugatti. И вместе с этой роскошью приобрести себе кучу хлопот: боязнь поцарапать, необходимость тратиться на страховки, стать объектом социальной неприязни со стороны сограждан. Но теперь давайте представим, что Bugatti выпустила серию фотографий модели Сhiron с разными цветами кузова и в разных ракурсах для того, чтобы клиент мог подмонтировать машину к своему собственному изображению и получившуюся карточку выложить в Instagram, а деньги потратить на озеленение района или какую-то другую благотворительность.

В конце концов, мы уже давно привыкли удовлетворять собственные амбиции исключительно лайками в социальных сетях. Так почему для виртуальных поощрений не выбрать тоже вполне себе виртуальный повод?