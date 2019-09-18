Goldman Sachs инвестирует в ИТ-компанию Acronis

Американский инвестбанк Goldman Sachs проводит инвестиционный раунд на сумму $147 млн в ИТ-компанию Acronis, сообщили “Ъ” в ее пресс-службе и подтвердила представитель Goldman Sachs Мэйв Дювалли. В результате сделки оценочная стоимость Acronis превысит $1 млрд, уточняют они.

Привлеченные средства позволят Acronis поглощать компании, расширять свои команды инженеров в Сингапуре, Болгарии и штате Аризона (США), а также открывать новые центры обработки данных, отмечается в сообщении Acronis. По словам основателя и гендиректора Acronis Сергея Белоусова, бизнес компании в 2018 году вырос на 20%, а в 2019 году она планирует рост на 30%. «Результаты коммерческой деятельности компании Acronis свидетельствуют о том, что она является невероятно ценным новым активом в нашем портфеле, и рост этой компании превысит прогнозы»,— сообщил вице-президент Goldman Sachs Private Capital Investing Group Холгер Стауде.

Штаб-квартира Acronis расположена в Сингапуре. Компания основана в 2000 году Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым, долями в Acronis также владели венчурные фонды Insight Venture Partners и OpenView Venture Partners, вложившие в компанию $11 млн в 2004 году.

Сергею Белоусову и Илье Зубареву принадлежит более 70% компании, уточнил Эзикиль Штейнер, президент Acronis по развитию бизнеса. По его словам, фонды Insight Venture Partners и OpenView Venture Partners не являются акционерами Acronis, приобретенные ими в 2004 году акции «со временем были выкуплены текущими акционерами».

Владислав Новый