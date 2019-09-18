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Имущество бывшего крупнейшего производителя риса на Кубани не нашло покупателя

Публичные торги по реализации имущественного комплекса ООО «Отечественная крупяная компания» из Калининского района Краснодарского края общей стоимостью 170,6 млн руб. признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Об этом в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве сообщил конкурсный управляющий общества Руслан Хагундоков.

Единым лотом с аукциона планировалось реализовать 11 нежилых зданий общей площадью 8,8 тыс. кв. м, расположенных в Калининском районе, а также земельный участок, сооружение приема зерна и оборудование рисозавода с годовой мощностью производства 60 тыс. тонн риса-крупы. Имущество частично находится в залоге у Россельхозбанка.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в октябре 2018 года по иску Россельхозбанка и частного лица организация была признана банкротом. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», к компании были заявлены требования на сумму 6,8 млн руб., ранее предприятие выступало ответчиком по искам на 21,9 млн руб., в арбитраж поступают новые иски.

В 2016 году ООО «Отечественная крупяная компания» входило в тройку крупнейших производителей обработанного риса в РФ, имея годовой финансовый оборот 470 млн руб.

Дмитрий Михеенко


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