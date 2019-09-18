На речке Анапке установят фонтанный комплекс и водяную завесу

В Анапе на речке Анапке планируется сооружение фонтанного корпуса. С таким предложением вышел глава курорта Юрий Поляков. Сейчас на водоеме установлен только один фонтан, поэтому городские власти планируют превратить достопримечательность в нечто большее, сообщают в пресс-службе администрации города.

Таким образом, к следующему курортному сезону вокруг центрального фонтана планируется установить еще несколько малых фонтанов, а в районе речного помоста появится водяная завеса.

В рамках создания водного комплекса планируется провести дополнительное благоустройство прилегающей к речке территории.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, во вторник, 17 сентября, депутаты городской Думы Краснодара одобрили установку в районе пересечения улиц Индустриальной и Захарова скульптурную группу «Земной шар» с указанием на ней 45-й параллели, на которой стоит столица Кубани.

Василий Хитрых