В Краснодаре установят скульптуру земного шара с 45-й параллелью

Фото: администрация Краснодара

Депутаты городской Думы Краснодара согласовали установку в городе скульптурной композиции в виде земного шара в честь 45-й параллели, на которой находится стоит город. Объект появится в районе ТЦ «Сити Центр» возле пересечения улиц Индустриальной и Захарова. Инициатором появление скульптуры стало Краснодарского регионального отделения Русского географического общества при поддержке главы города Евгения Первышова.

Как сообщил замдиректора департамента архитектуры и градостроительства кубанской столицы Дмитрий Литвинец, равноудаленная от экватора и Полярного круга параллель проходит от улицы Индустриальной, затем ведет через реку Кубань на территорию Адыгеи, возвращается в город в районе Солнечного острова и проходит над микрорайоном Гидростроителей в сторону Краснодарского водохранилища.

Земной шар будет диаметром около 3 м, на нем отметят 45-ую параллель. На ней же стоят Оттава, Монреаль, Милан, Белград и Венеция. Уточняется, что все работы будут выполнены за счет внебюджетных источников.

Василий Хитрых