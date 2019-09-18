«Вайлдберриз» создала «дочку» для строительства распределительного центра в Татарстане

Компания «Вайлдберриз» зарегистрировала дочернюю компанию ООО «ВБ ВОСТОК» на территории Татарстана. Предприятие должно получить статус резидента ТОСЭР «Зеленодольск», после чего оно будет строить распределительный центр «Вайлдберриз», передает пресс-служба министерства экономики Татарстана.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук подписали в августе этого года. Согласно документу, в Зеленодольске в 2020 году планируется построить распределительный центр площадью около 100 тыс. кв.м.

На предприятии организуют прямую приемку товаров от локальных партнеров. Инвестиции в строительство центра составят порядка 5 млрд руб. За счет его создания в регионе появятся около 5 тыс. рабочих мест.

"Ъ-Казань"