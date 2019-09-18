Шохин и Родзянко прокомментировали результаты независимой экспертизы по делу Калви

Независимую финансовую экспертизу стоимости акций банка «Восточный» следовало провести еще в феврале, после возбуждения уголовного дела против американского инвестора и основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, заявил “Ъ” глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Так он прокомментировал переоценку спорных акций International Financial Technology Group (IFTG), о которых ранее сообщил “Ъ”.

«Еще в феврале мы предложили использовать независимого оценщика, в том числе из ''большой четверки'' для того, чтобы оценить наличие и, если таковой был, величину ущерба. Было бы, наверное, рациональнее с самого начала привлечь этого оценщика, прежде чем возбуждать дело, тем более уголовное. Привлечение оценщика и его заключение дают основание полагать, что процесс пойдет в несколько ином русле, по крайней мере выйдет из уголовной плоскости в гражданско-правовую и взаимные теперь уже претензии будут решаться в суде Амурской области, Высоком суде Лондона и так далее. Мы считаем абсолютно необходимым эту хозяйственную историю решать в арбитральном процессе»,— сказал господин Шохин. Отвечая на вопрос о возможной реабилитации Майкла Калви, глава РСПП заявил, что идеальным для господина Калви была бы не реабилитация, а прекращение дела за отсутствием состава преступления.

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко назвал результаты независимой экспертизы позитивным фактом. «Это может привести к тому, что дело будет распущено ввиду в отсутствия состава (преступления.— “Ъ”)»,— заявил господин Родзянко журналистам.

«Проблема в том, что это тянется так долго, что люди продолжают быть под арестом — кто-то под домашним, кто-то под реальным. Кстати, под реальным арестом в первую очередь остались российские граждане. Поэтому чем скорее это будет решено — тем лучше. Если это будет решено, учитывая последнюю экспертизу, то это будет скорее положительный сигнал, чем отрицательный»,— добавил он.

Как сообщал “Ъ”, СКР получил новую оценку стоимости акций компании International Financial Technology Group, которая в корне меняет ситуацию по уголовному делу господина Калви и других фигурантов. Независимая экспертиза показала, что рыночная стоимость ценных бумаг, переданных банку «Восточный» в счет погашения кредита, составляет не 600 тыс. руб., как утверждали потерпевший по делу и само следствие, а 3,8 млрд руб.

Подробнее о результатах экспертизы читайте в материале “Ъ” «Невиновность Майкла Калви досчитана».