Власти Хабаровского края предварительно оценили ущерб от паводка почти в 1 млрд рублей

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил у председателя правительства Дмитрия Медведева финансовой помощи для восстановления ряда районов региона, пострадавших от масштабного наводнения в бассейне Амура, сообщила сегодня, 18 сентября, пресс-служба краевого правительства. Запрошенная сумма в сообщении не называется, но говорится, что ущерб в результате паводковой ситуации населению и инфраструктуре края, по предварительным оценкам, оценивается в 990 млн руб.

«В зоне подтопления в регионе до сих пор находятся 93 населенных пункта в 11 муниципальных образованиях края. От стихии пострадало 670 жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. человек. После схода воды мы оперативно проведем оценку ущерба граждан по утрате имущества. Будет выплачено до 50 тыс. руб. по частичной утрате и до 100 тыс. при полной утрате имущества»,— приводятся в сообщении слова господина Фургала на проведенном накануне региональном совещании. На данный момент регион уже направил на ликвидацию последствий 73 млн руб.

Днем ранее на проведенном главой государства Владимиром Путиным видеоселекторном совещании с дальневосточными регионами хабаровский губернатор заявил о подготовке поправок в Жилищный кодекс РФ, которые позволят изымать для государственных или муниципальных нужд земельный участок, расположенный в зоне затопления (по аналогии с изъятием аварийного жилья). Во время предыдущего катастрофического разлива Амура в 2013 году было признано непригодными для жилья более половины домов, попавших в зону подтопления и в этом году. Тогда владельцы жилья получили положенные выплаты для приобретения нового жилья, но и прежнее осталось за ними.

Также на совещании у президента были названы предварительные потери других регионов, пострадавших от разлива Амура. Так, глава Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь привел цифру в 1 млрд 131,6 млн руб. По информации губернатора Амурской области Василия Орлова, регион попросил 600 млн руб. федеральной помощи, поступило уже 292 млн руб.

Всего, по данным МЧС, от паводка пострадали более 360 населенных пунктов ДФО. Было подтоплено 3392 дома, в которых проживают свыше 7,8 тыс. человек, и 19,6 тыс. сельхозучастков. В Хабаровском крае и ЕАО остаются подтопленными 16 муниципалитетов, 137 населенных пунктов, 807 жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. человек, а также более 3,8 тыс. приусадебных участков. В Амурской области подтопленных населенных пунктов не осталось.

Эрнест Филипповский, Хабаровск