Педагоги и эксперты раскритиковали новые школьные образовательные стандарты

Комитет гражданских инициатив (КГИ) и педагоги выступили с критикой подготовленных под эгидой Министерства просвещения России проектов новых школьных образовательных стандартов (ФГОС). Заявление опубликовано на сайте издания «Мел», под обращением подписались более 20 членов КГИ и деятелей отечественного образования.

Авторы обращения указывают, что предлагаемые стандарты носят «архаичный и имитационный характер». «Декларируя приверженность вариативности и персонализации образования, они подменяют содержание образовательного процесса — как цепи событий, происходящих со школьником и обеспечивающих его прогресс,— жестко зафиксированным набором учебного материала, по сути — единственным учебником, обязательным для прохождения всеми детьми по единому графику»,— считают они.

«Проект предлагает негодные решения реальных проблем, дезориентирующие общество: вместо снижения нагрузки с помощью ее рационализации, а также модернизации подготовки педагогов — фиксацию учебного материала; вместо комфортного периода адаптации к школьной программе на новом месте для детей, переехавших из других регионов,— единственный учебник; возврат в начальную школу измерения скорости чтения — вместо развития навыков чтения смыслового»,— сказано в обращении. Жесткая фиксация учебного материала сделает невозможной персонализацию образования и учет индивидуальных особенностей ученика, класса и школы.

Авторы обращения предлагают ввести мораторий на изменение ФГОСов, проанализировать результаты применения действующих стандартов «второго поколения», сформулировать цель и задачи развития системы образования, а также наладить общественный диалог для создания новых документов.

О новых ФГОСах — в публикации “Ъ” «ФГОСы разные писать».