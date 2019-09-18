В Москве состоялась премьера фильма «Сестрёнка» по повести Мустая Карима

17 сентября в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялся премьерный показ фильма «Сестрёнка», снятого по повести Мустая Карима «Радость нашего дома».

«Повесть, к которой мы прикоснулись, настолько глубока и объемна, что дай Бог, чтобы хватило наших сил порадовать вас и окунуть в её неповторимую атмосферу, — сказал режиссёр картины Александр Галибин, обращаясь к зрителям премьерного показа. — Нам было важно передать в фильме дух повести Мустая Карима, ту тонкость, которая есть внутри этого произведения. Удивительная атмосфера повести, башкирское слово, которое мы пытались сохранить, очень дорого нам всем. И мы бы очень хотели, чтобы сегодняшний вечер оставил в вашем сердце теплый и добрый след».

«Я получил огромное удовольствие от литературного материала, который лёг в основу фильма "Сестрёнка". Эта повесть очень дорога мне тем, что она добрая, человечная и благородная. Сейчас это встречается всё реже и реже», — отметил оператор фильма Михаил Агранович.

«Переполняет чувство благодарности ко всем, кто принял участие в создании этой картины, — сказал учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук поэта Тимербулат Каримов. — Я очень рад, что драгоценный для нас литературный материал филигранно лёг в основу фильма. В этой картине режиссёру и актёрам удалось передать самое важное, что хотел сказать Мустай Карим: несмотря на тяготы и лишения, нужно всегда оставаться человеком. И то, что глазами и голосами детей в этой картине с нами говорит Мустай, для меня бесконечно ценно».

«Я слышала такие трогательные отзывы о фильме, что сегодня не могла не прийти, — рассказала перед премьерным показом уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова. — Сегодня мы очень много говорим о том, что должно окружать наших детей. Нам всем хочется, чтобы вокруг них было только всё самое лучшее. И есть люди, которые это делают. Очень хочется поддержать их и сделать всё, чтобы таких возможностей реализовывать свой талант на благо наших детей было больше. Надеюсь, что сегодня увижу то, что должно окружать наших детей, чтобы делать лучше и их, и мир вокруг них».

Военная драма «Сестрёнка» снята кинокомпанией «Мотор Фильм Студия» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда имени Мустая Карима. В широкий прокат картина выходит 19 сентября. Премьера приурочена к 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Прокатом киноленты занимается компания Walt Disney.

Предпремьерные показы «Сестрёнки» ранее состоялись в рамках кинофестивалей в Санкт-Петербурге, Плёсе, Ялте, Светлогорске, Выборге, Волоколамске, Смоленске и под Туапсе.