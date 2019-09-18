Почетным гражданином Воронежа со второй попытки стал экс-мэр Александр Цапин

Депутаты гордумы Воронежа выбрали почетными гражданами облцентра бывшего чиновника Александра Цапина и кардиохирурга Сергея Ковалева. За господина Цапина проголосовали 24 парламентария из 28 присутствовавших, за господина Ковалева – 19. Все в списке кандидатов на звание почетного гражданина было 11 человек. Сергей Ковалев возглавляет кардиохирургическмй центр и отделение номер №2 первой областной больницы. В 2018 году лично провел 344 операции на открытом сердце, а за три года спас более 1 тыс. пациентов. Также является председателем попечительского совета храма Сергия Радонежского. Александр Цапин в 1990 году возглавил воронежский горисполком, а в 1992 стал главой администрации облцентра. В 1995-м был избран мэром. В сентябре 1996-м был назначен врио губернатора, после выборов, которые выиграл Иван Шабанов, вернулся в мэрию Воронежа. В 2000 году покинул пост, в 2001-2009 годах работал вице-губернатором. Напомним, в 2017 году Александра Цапина уже предлагали сделать почетным гражданином, однако экс-мэр попросил не рассматривать его кандидатуру, так как уже получил «самую высокую награду – уважение и признание земляков».

Подробнее об этом – в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков, Олег Мухин